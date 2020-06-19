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Общество / Здоровье

Действие основной части ограничений в Псковской области продлено до 30 июня

19 июня 2020 года, 16:34

Действие основной части ограничительных мер в Псковской области продлено до 30 июня. Об этом сказано в обновлённой версии Указа губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В частности, продлён запрет на проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров, театров, соляриев, бань, ночных клубов, детских развлекательных центров, бассейнов, детских игровых площадок и стадионов. По-прежнему, в ограниченном формате должны работать парикмахерские, салоны красоты, стоматологии и фитнес-центры.

Кроме того, до 30 июня сохраняется требование к соблюдению масочного и перчаточного режима, социальной дистанции, самоизоляции для людей старше 65 лет. Продолжают действовать ограничения на совершение прогулок, в том числе и несовершеннолетними. Пока не меняются положения о работе учреждений образования, социальной защиты и здравоохранения.

По-прежнему, тот, кто приехал из других регионов, должен незамедлительно сообщать о своем визите, им рекомендовано соблюдать двухнедельную самоизоляцию по месту пребывания или проживания.

Кроме того, в Указе уточнены требования к работе тех магазинов, кафе и баз отдыха, которым разрешено открыться с 20 июня.

Так, в непродовольственных магазинах должны соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, разделение потоков покупателей, должно быть исключено одновременное нахождение больше 5 человек на входах и выходах. Кроме того, торговые центры и комплексы запрещено посещать несовершеннолетним без сопровождения родителей.

Городские и загородные отели, дома отдыха и туристические базы могут размещать постояльцев, при этом заполнение не должно превышать 50%. При этом не могут использоваться СПА-салоны, бани, бассейны, а питание должно быть организовано по принципу индивидуального обслуживания в номерах.

До 30 июня будет действовать запрет на бронирование мест и прием граждан в пансионатах, санаториях и детских санаторно-оздоровительных лагерях.

Также послабление коснулось многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Они могут перейти к работе в обычном формате. 

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