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Общество / Здоровье

Губернатор: Важно, чтобы все соблюдали ограничительные меры, иначе это откинет нас назад

19 июня 2020 года, 15:42

 «Важно, чтобы все соблюдали требования безопасности, если они будут не соблюдаться, то это откинет нас назад и мы будем вынуждены ввести все ограничения, а хотелось бы перейти уже ко второму и к третьему этапу снятия ограничений», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня.

Губернатор: Важно, чтобы все соблюдали ограничительные меры, иначе это откинет нас назад
Михаил Ведерников
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как передаёт корреспондент «Псковской правды», глава региона отметил, что эпидемическая ситуация в области на этой неделе улучшилась. «Статистика подросла от 41 до 95 новых случаев в сутки, но трехзначных цифр не было», - сказал он.

По словам Михаила Ведерникова, ситуация позволила перейти к следующему этапу снятия ограничений. С 20 июня разрешена работа уличных кафе, непродовольственных магазинов в торговых центрах, баз отдыха.

«Но расслабляться не надо - коронавирус никуда не ушел», - заявил губернатор.

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