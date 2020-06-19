Наталья Фёдорова: «Титан-полимер» активно помогает Псковскому району

Завод «Титан-Полимер» активно помогает учреждениям Псковского района. Об этом рассказала глава района Наталья Фёдорова.

«Предприятие оказывает помощь нашим бюджетным учреждениям, - отметила она. – В январе мы открыли ясельную группу в детском саду «Петушок», который расположен в Тямше. В рамках социального партнёрства «Титан-Полимер» приобрёл в новую группу мультимедийное оборудование, проектор и набор мягких игровых модулей».

Сейчас завод включился в работу по благоустройству территории для этой группы.

«Дело в том, что на этом месте ранее располагался социальный приют и площадка, которая есть, была рассчитана на более взрослых ребят, но не малышей, - объяснила глава района. - Встал вопрос о новой современной площадке, и «Титан-Полимер» снова пришёл на помощь».

На следующей неделе запланирована поездка в Логозовскую волость. Сотрудники завода оценят ситуацию, постараются понять, чем смогут помочь жителям.

«В местном Доме культуры есть проблемы, - отметила Наталья Фёдорова. – Но я бы хотела, чтобы акцент в данном случае больше был сделан на спортивной сфере. Надо обновить площадки для занятий спортом, спортивное оборудование».

Кроме помощи, которую завод оказывает социальным объектам района, он - активный участник самых разных мероприятий. «Во всех акциях, которые были приурочены к 75-летию Великой Победы, сотрудники предприятия приняли участие, - говорит глава района.

В деревне Моглино, что в Псковском районе, есть братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году. Шефство над ней взял завод «Титан-Полимер». В преддверии 9 мая сотрудники завода привели братскую могилу в порядок. На месте захоронения и на прилегающей территории добровольцы убрали сухую траву и поросль, выполнили косметические ремонтные работы.

Отметим, что в мае «Титан-Полимер» присоединился к международной акции «Сад памяти» и высадил на территории Тямшанской гимназии 10 саженцев туи.