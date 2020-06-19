Каждый 20-й житель Псковского область обследован на коронавирус

Каждый 20-й житель Псковской области обследован на коронавирус. Сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Продолжаются очереди в лабораториях, но помогают коллеги из Санкт-Петербурга - периодически отправляем анализы туда, поэтому критических ситуаций не возникает», - сказал Александр Нестерук и добавил, что за прошедшие сутки были сделаны 702 теста.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание, что из-за очередей в лабораториях есть задержки по выписке пациентов, которые составляют от 2 до 7 дней. «Коллеги из Москвы могут нам оказать тут помощь - отрабатывать до 2 тысяч тестов в сутки и по электронной почте отправлять результаты», - заявил глава региона.

Он поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой начать уже сегодня взаимодействие с Москвой, поскольку это позволит снять нагрузку на коечный фонд в медучреждениях региона.

Также губернатор предложил передать лабораторное оборудование в Великие Луки, чтобы там можно было делать тесты на месте.