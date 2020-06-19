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Общество / Здоровье

У 1,5% жителей Псковской области установлен иммунитет к коронавирусу

19 июня 2020 года, 14:55

У 1,5% жителей Псковской области установлен иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 19 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

У 1,5% жителей Псковской области установлен иммунитет к коронавирусу

Александр Нестерук отметил, что на протяжении последних четырёх дней коэффициент распространения коронавируса держится ниже единицы, темпы прироста за стуки — 2%, а смертность не превышает 1%.

По словам главного санитарного врача, уровень заболеваемости на селе больше, чем в Пскове, это связано с завозом коронавируса отдыхающими. Среди районов по числу заболевших лидируют Островский, Псковский, Порховский, Великолукский. Пскове уровень заболеваемости ниже среднего по области показателя. «Но в последние дни и здесь мы видим некоторый подъем», - заметил Александр Нестерук.

Среди наиболее благополучных районов он назвал Пушкиногрский, Усвятский, Пустошкинский, Пыталовский, Локнянский, Красногородский и Себежский. «Местные администрации приняли серьезные меры, чтобы взять ситуацию под контроль», - сказал главный санитарный врач.

В 143 случаях был зафиксирован завоз коронавируса в Псковскую область, сейчас под наблюдением находится 1 тыс. 991 человек, из которых 758 — въехавшие в регион.

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