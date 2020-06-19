Стационар для больных коронавирусом разворачивают в Новосокольниках

В Новосокольнической межрайонной больнице разворачивают стационар для больных коронавирусом. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 19 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

В Новосокольниках будут открыты 70 коек, заработают они 19 июня. Это будет восьмой стационар, развернутый в Псковской области.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что на этой неделе будут открыты в общей сложности 300 коек для больных коронавирусом.

Марина Гаращенко также проинформировала, что к выписке готовятся 100 пациентов, поэтому к концу дня будут свободны 1 тыс. 230 мест, то есть более 50% от общего количества коек.

По словам председателя профильного комитета, сейчас на лечении находится 1001 пациент, из них 673 с подтверждённым коронавирусом, в том числе 365 — с коронавирусной пневмонией. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 9 человек.

На амбулаторном лечении находятся 413 человек, большинство из них — в Пскове и Великолукском районе.