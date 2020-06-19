Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Очаги коронавируса в Пенсионном фонде в Острове и на водоканале Порхова ликвидированы

19 июня 2020 года, 14:27

Очаги коронавируса в отделении Пенсионного фонда в Островском районе и на Порховском водоканале ликвидированы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 19 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Очаги коронавируса в Пенсионном фонде в Острове и на водоканале Порхова ликвидированы

Глава региона проинформировал, что на Великолукском мясокомбинате завершена отработка всех контактировавших с заболевшими.

На этой неделе, добавил он, очаг был зафиксирован в Псковской областной психиатрической больнице, там заражены 32 человека. Все они бессимптомные. «Очаг удалось выявить благодаря растущим темпам тестирования», - отметил глава региона.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко уточнила, что коронавирус занесли в больницу два экстренных пациента, которые являются сложными в психиатрическом плане. Сейчас в больнице развёрнуты 50 коронавирусных коек.

Марина Гаращенко добавила, что очаг в Порховской межрайонной больнице находится в стабильном состоянии, прироста заболевших нет.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук проинформировал, что с начала пандемии в регионе были выявлены 15 очагов коронавируса, в которых заболели 432 человека.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У 1,5% жителей Псковской области установлен иммунитет к коронавирусу
Стационар для больных коронавирусом разворачивают в Новосокольниках
Базам отдыха в Псковской области разрешено возобновить работу
Уличные веранды смогут открыть псковские кафе с 20 июня
С 20 июня в Псковской области заработают магазины в торговых центрах
Сергей Оверкин: В июле, надеюсь, выйдем на воду
Резкий рост дистанционных преступлений зафиксирован в Псковской области
Днём в Псковской области прогремят грозы
95 новых случаев коронавируса выявлены в Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Общество
18 июня 18:03

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Молодой педагог участвует в Александро-Невских чтениях со школьных лет, а сейчас готовит к ним своих учеников
Аллергия или коронавирус?

Общество / Здоровье
16 июня 14:49

Аллергия или коронавирус?

Как понять, что происходит