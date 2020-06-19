Очаги коронавируса в Пенсионном фонде в Острове и на водоканале Порхова ликвидированы

Очаги коронавируса в отделении Пенсионного фонда в Островском районе и на Порховском водоканале ликвидированы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 19 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона проинформировал, что на Великолукском мясокомбинате завершена отработка всех контактировавших с заболевшими.

На этой неделе, добавил он, очаг был зафиксирован в Псковской областной психиатрической больнице, там заражены 32 человека. Все они бессимптомные. «Очаг удалось выявить благодаря растущим темпам тестирования», - отметил глава региона.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко уточнила, что коронавирус занесли в больницу два экстренных пациента, которые являются сложными в психиатрическом плане. Сейчас в больнице развёрнуты 50 коронавирусных коек.

Марина Гаращенко добавила, что очаг в Порховской межрайонной больнице находится в стабильном состоянии, прироста заболевших нет.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук проинформировал, что с начала пандемии в регионе были выявлены 15 очагов коронавируса, в которых заболели 432 человека.