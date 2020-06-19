Базам отдыха в Псковской области разрешено возобновить работу

В Псковской области с 20 июня разрешено возобновить работу базам отдыха в обычном режиме, а не в формате обсерваторов. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое 19 июня провёл губернатор Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что работа должна быть организована с соблюдением все требований Роспотребнадзора.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева предложила пока не открывать экскурсионную деятельность и пансионаты. Также остаётся под запретом работа ночных клубов, СПА-центров, соляриев, фитнес-центров, бассейнов.

С 20 июня смогут вернуться к работе непродовольственные магазины в торговых центрах, могут открыться летние кафе и веранды.