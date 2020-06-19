Сергей Оверкин: В июле, надеюсь, выйдем на воду

Псковские яхтсмены ждут снятия ограничений и рассчитывают в июле выйти на воду. Об этом сообщил тренер, яхтсмен Сергей Оверкин в прямом эфире ПАИ-live 19 июня.

По его словам, официального открытия сезона в Псковской области не будет.

Тренировки яхтсменов отменены с марта. Сергей Оверкин рассчитывает, что количество детей, которые занимаются этим видом спорта после карантина не уменьшится. Он надеется, что тренировки возобновят не менее 25 детей.

Гость эфира также рассказал, что младшему из тех, кто занимается в секции, исполнилось 8 лет. Для тренировок имеются 18 яхт четырёх классов, они специализированы для детей и юношей от 8 до 18 лет.

Сергей Оверкин добавил, что Псковская парусная регата, которая традиционно проходит в июне на Псковском озере, в этом году перенесена на сентябрь. Организаторы соревнований работают над тем, чтобы привлечь как можно больше зрителей.