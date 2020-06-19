Резкий рост дистанционных преступлений зафиксирован в Псковской области

В Псковской области с начала года зафиксирован резкий рост преступлений, совершённых дистанционным способом. Об этом сообщил начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский в эфире ПАИ-live 19 июня.

По его словам, преобладают кражи денег со счетов, когда сам человек переводит средства. Александр Полатовский подчеркнул, что если просто снять телефонную трубку, то деньги не снимутся, они будут списаны только, если назвать банковские реквизиты. Он отметил, что скорее всего банк не вернёт переведённые мошенниками деньги, поскольку формально операцию произвёл сам клиент финансовой организации.

Гость эфира обратил внимание на то, что сотрудники службы безопасности банков сами не звонят клиентам и тем более не спрашивают реквизиты.

«Московский код в номере телефона говорит о том, что скорее всего, вам звонят с помощью интернет-связи», - предупредил Александр Полатовский. По одному из многоканальных телефонных номеров в сутки полицейские зарегистрировали 26 тыс. соединений. Мошенники приходят буквально как на работу и обзванивают граждан, сказал начальник отделения управления уголовного розыска.

«Сейчас в ходу подмена номера, различные анонимайзеры: человек видит на экране своего телефона тот номер, который хочет злоумышленник. Связь дешевеет, поэтому можно говорить даже о межгосударственных преступлениях, то есть мошенники вполне могут находиться даже не в России», - заявил Александр Полатовский. Он порекомендовал жителям Псковской области установить на телефоны программное обеспечение, которое поможет вычислить мошенников.