Днём в Псковской области прогремят грозы

19 июня в Псковской области снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении в связи с надвигающимися грозами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сегодня, начиная с периода 14-17 часов по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра», - проинформировали в МЧС. Также местами ожидаются ливни.

По прогнозу погоды, 19 июня прогнозируется до 33 градусов тепла. Причиной жары, которая держится в Псковской области около недели, стал устойчивый тёплый сектор циклонической депрессии с очень тёплыми воздушными массами. 17 июня в Пскове был побит температурный рекорд 1939 года.