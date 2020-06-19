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Общество / Экология

Днём в Псковской области прогремят грозы

19 июня 2020 года, 11:02

19 июня в Псковской области снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении в связи с надвигающимися грозами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Днём в Псковской области прогремят грозы

«Сегодня, начиная с периода 14-17 часов по Псковской области  ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра», - проинформировали в МЧС. Также местами ожидаются ливни.

По прогнозу погоды, 19 июня прогнозируется до 33 градусов тепла. Причиной жары, которая держится в Псковской области около недели, стал устойчивый тёплый сектор циклонической депрессии с очень тёплыми воздушными массами. 17 июня в Пскове был побит температурный рекорд 1939 года

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