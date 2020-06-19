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Общество / Здоровье

95 новых случаев коронавируса выявлены в Псковской области за сутки

19 июня 2020 года, 10:23

В Псковской области за сутки выявлены 95 новых случаев коронавируса. «Большую цифру снова сформировали накопившиеся тесты, прибывшие из Санкт-Петербурга», - сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

95 новых случаев коронавируса выявлены в Псковской области за сутки

Всего в регионе коронавирус был подтверждён у 2 тыс. 183 человек.

Выздоровевших за сутки добавилось 29. На данный момент вылечились 705 человек. Количество умерших не изменилось — 19.

С начала пандемии в регионе провели 35 226 исследований на коронавирус. 

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