Температурный рекорд установлен в Пскове

В Пскове 17 июня был установлен температурный рекорд, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.
В Пскове 17 июня был установлен температурный рекорд, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.
17 июня столбики термометров показали +29,8 градуса. Прежний рекорд был на 1,1 градуса ниже и держался с 1939 года.
«Над Псковом сформировалась область повышенного атмосферного давления. Образовался устойчивый тёплый сектор циклонической депрессии с очень тёплыми воздушными массами», - пояснила Тала Нещадимова.
К выходным жара спадёт, прогнозируется около 22 градусов тепла.
19 июня в Псковской области прогнозируется до 33 градусов тепла.