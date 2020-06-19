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Общество / Экология

Температурный рекорд установлен в Пскове

19 июня 2020 года, 09:37

В Пскове 17 июня был установлен температурный рекорд, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Температурный рекорд установлен в Пскове

17 июня столбики термометров показали +29,8 градуса. Прежний рекорд был на 1,1 градуса ниже и держался с 1939 года.

«Над Псковом сформировалась область повышенного атмосферного давления. Образовался устойчивый тёплый сектор циклонической депрессии с очень тёплыми воздушными массами», - пояснила Тала Нещадимова.

К выходным жара спадёт, прогнозируется около 22 градусов тепла.

19 июня в Псковской области прогнозируется до 33 градусов тепла. 

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