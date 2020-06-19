Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

До 32 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской психбольнице

19 июня 2020 года, 09:15

В Псковской областной психиатрической больнице число заражённых коронавирусом выросло до 32, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, в остальных очагах новых заболевших нет, за исключением Порховской межрайонной больницы. Там добавился ещё один заражённый.

«В целом, ситуация по сравнению с прошлой неделей выправилась», - отметил губернатор. Он добавил, что 19 июня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом будут обсуждаться несколько вариантов смягчения действующих ограничительных мер.

«Но, коронавирус  никуда не ушёл, он по-прежнему рядом, не расслабляемся и соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора», - отметил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У 1,5% жителей Псковской области установлен иммунитет к коронавирусу
Стационар для больных коронавирусом разворачивают в Новосокольниках
Очаги коронавируса в Пенсионном фонде в Острове и на водоканале Порхова ликвидированы
Базам отдыха в Псковской области разрешено возобновить работу
Уличные веранды смогут открыть псковские кафе с 20 июня
С 20 июня в Псковской области заработают магазины в торговых центрах
Сергей Оверкин: В июле, надеюсь, выйдем на воду
Резкий рост дистанционных преступлений зафиксирован в Псковской области
Днём в Псковской области прогремят грозы

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Общество
18 июня 18:03

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Молодой педагог участвует в Александро-Невских чтениях со школьных лет, а сейчас готовит к ним своих учеников
Аллергия или коронавирус?

Общество / Здоровье
16 июня 14:49

Аллергия или коронавирус?

Как понять, что происходит