До 32 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской психбольнице

В Псковской областной психиатрической больнице число заражённых коронавирусом выросло до 32, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, в остальных очагах новых заболевших нет, за исключением Порховской межрайонной больницы. Там добавился ещё один заражённый.

«В целом, ситуация по сравнению с прошлой неделей выправилась», - отметил губернатор. Он добавил, что 19 июня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом будут обсуждаться несколько вариантов смягчения действующих ограничительных мер.

«Но, коронавирус никуда не ушёл, он по-прежнему рядом, не расслабляемся и соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора», - отметил Михаил Ведерников.