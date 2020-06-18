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Общество

НКО региона могут получить до 200 тысяч рублей

18 июня 2020 года, 20:58

В Псковской области начался прием заявок он некоммерческих организаций на конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К направлениям, по которым проводится конкурс, относится деятельность, ориентированная на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций, на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, а также на обеспечение равноправия граждан, реализацию их конституционных прав в сфере государственной национальной политики.

Кроме того, к участию в конкурсе допускаются проекты, созданные для обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации этноконфессиональных отношений, а также направленные на патриотическое воспитание и поддержку благотворительной деятельности.

Максимальный размер субсидии - 200 тыс рублей.

СПРАВКА

Заявки на участие принимаются в срок до 17 июля 2020 года по адресу: ул. Конная, д. 2, или на почтовый адрес: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области. Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону: 29-91-42


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