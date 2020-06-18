НКО региона могут получить до 200 тысяч рублей

В Псковской области начался прием заявок он некоммерческих организаций на конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К направлениям, по которым проводится конкурс, относится деятельность, ориентированная на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций, на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, а также на обеспечение равноправия граждан, реализацию их конституционных прав в сфере государственной национальной политики.

Кроме того, к участию в конкурсе допускаются проекты, созданные для обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации этноконфессиональных отношений, а также направленные на патриотическое воспитание и поддержку благотворительной деятельности.

Максимальный размер субсидии - 200 тыс рублей.