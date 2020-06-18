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Общество / Здоровье

Почетные знаки получили медики Псковской городской больницы

18 июня 2020 года, 18:57

Почетными знаками отмечены медики Псковской городской больницы. В преддверии Дня медицинского работника сотрудников лечебного учреждения приехал поздравить губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает Псковское агентство информации.

Почетные знаки получили медики Псковской городской больницы
Почетные знаки получили четверо сотрудников
Фото Псковского агентства информации

Глава региона вручил почетные знаки «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» четверым сотрудникам больницы: Елене Карсановой, Жанне Васильевой, Сергею Горбунову и Валентине Королевой.

Врачи, которые награждаются знаком, получают единовременную выплату 25 000 рублей и ежемесячную надбавку 5 000 рублей.

Кандидатов на награду выдвигают коллективы межучгреждений.

Отметим, что ранее губернатор наградил медиков в Великих Луках и в Псковской областной больнице. 

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