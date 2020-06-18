65 лифтов заменят в домах в Псковской области в ближайшие три года

В Псковской области с 2021 по 2023 годы будут заменены 65 лифтов. Новые подъёмники установят в 20 многоквартирных домах. Об этом сообщил руководитель регионального оператора — Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко на совещании у губернатора Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Виктор Иващенко отметил, что запланированная замена лифтов не покроет все потребности региона и для решения этого вопроса нужны дополнительные средства. Михаил Ведерников поручил проработать этот вопрос вместе с вице-губернатором Василием Осиповым и специалистами регионального Комитета по строительству и ЖКХ.

Также Виктор Иващенко отметил, что в период с 2016 по 2020 годы в Псковской области должны быть отремонтированы более 2 тыс. 100 конструктивных элементов в 918 многоквартирных домах. В этом году запланирован ремонт общего имущества в 240 многоквартирных домах: строительно-монтажные работы 345 элементов в 220 зданиях.На сегодняшний день выполнено 147 работ и услуг по капитальному ремонту в 137 многоквартирных домах.

Виктор Иващенко отметил, что на ход работ повлияла ситуация с коронавирусом, а кроме того, поступали жалобы от жильцов на шум при выполнении работ. Сейчас ремонты продолжаются, но с минимальным дискомфортом для граждан.

Михаил Ведерников обратил внимание, что представители подрядных организаций обязательно должны соблюдать меры противовирусной безопасности и это нужно контролировать.

Шла речь на совещании и собираемости платы за капремонт. Она сосотавляет 80,4%, в лидерах по этому показателю Новосокольнический, Порховский, Пустошкинский районы, Псков и Великие Луки. Среди отстающих районов были названы Гдовский, Себежский и Опочецкий районы. Виктор Иващенко отметил, что задолженность сейчас составляет около 600 млн рублей.