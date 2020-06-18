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Общество / Важная дата

Останки двух человек и пулю обнаружили под Псковом

18 июня 2020 года, 15:54

Недалеко от деревни Моглино в Псковском районе найдено захоронение мирных жителей времён Великой Отечественной войны. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на добровольца отряда «Неизвестный солдат» Анну Шуняеву. «Мы обнаружили останки в яме, после предварительной шурфовки. И в течение дня зачищали обнаруженные останки», – рассказала она.

Останки двух человек и пулю обнаружили под Псковом

Фото Дарьи Хватковой

По словам поисковиков, останки находятся за территорией бывшего концлагеря в Моглино, не дальше 100 метров от него, на глубине 70-80 сантиметров. Отмечается, что останки перемешаны, люди были захоронены друг на друге «валетом», сохранность костей хорошая. На данный момент идентифицированы останки двух человек.

Исследователи полагают, что захороненные — это мирные жители, которые отбывали заключение в концентрационном лагере в Моглино, который работал с 1941 года.

Данные о расположении захоронения были получены при изучении рассекреченных материалов ФСБ, переданных в Государственный архив региона в 2019 году на научно-практической конференции «Без срока давности». Раскопки начались 17 июня.

По факту обнаружения останков может быть возбуждено уголовное дело. Как отметил старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Антон Доброхотов, не исключено, что будут найдены и другие захороненые. На месте погребения также изъяли пулю, которая будет передана на экспертизу.

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