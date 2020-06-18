Губернатор проверил поликлинику в Великих Луках: Налицо неправильная организация работы

«Налицо неправильная организация работы», - констатировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников после осмотра поликлиники №1 в Великих Луках 18 июня. Об этом сообщает газета «Великолукская правда Новости».

«Должна быть предварительная запись. Должна быть разметка на улице. Объяснять людям надо. Обзванивать. Почему этого нет?!» - спросил глава региона у руководства учреждения, но обстоятельного ответа не получил.

Он обратил внимание, что священники на прихрамовых территориях делают отметки для расстановки людей, а в Великих Луках это не организовано в медицинском учреждении. «И вы об этом даже не задумываетесь. У меня нет слов, честно», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что не хотел бы дробить область на красные, жёлтые и зелёные муниципалитеты, как это делают в других регионах. «Это будет шаг назад. Но если здесь не будут соблюдаться все требования, Великие Луки – первый кандидат на это. Давайте не будем никого подводить», – заключил Михаил Ведерников.