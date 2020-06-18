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Происшествия / ЧП

Пропавшего в Псковском районе пенсионера нашли в болоте

18 июня 2020 года, 13:40

83-летний Алексей Петрович Владимиров, который пропал в Псковском районе, найден живым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшего в Псковском районе пенсионера нашли в болоте

Пожилой мужчина ушёл 15 июня около 13:00 из дома в деревне Шилово Карамышевской волости. Найти его удалось только 18 июня около 11:00.

Пенсионера обнаружили живым и здоровым в заболоченном месте у деревни Вошково Псковского района. Первым на его след вышел местный охотник. В поиске мужчины участвовали его родные, полицейские, сотрудники МЧС, местные жители.

«Полиция благодарит всех неравнодушных граждан, представителей СМИ, оказавших необходимое содействие в розыске Алексея Петровича Владимирова», - отметили в пресс-службе УМВД.

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