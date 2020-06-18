В Великих Луках угонщик съездил в магазин на чужой машине и вернул её на место

В городе Великие Луки мужчина угнал автомобиль, съездил на нём в магазин, и вернул владельцу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено 9 мая около 15:00. По версии следствия, 40-летний мужчина решил воспользоваться чужой машиной, чтобы побыстрее добраться до магазина. На улице Северной он увидел ВАЗ-2110 с ключом в замке зажигания. Съездив в магазин, мужчина поставил машину на прежнее место, после чего отправился домой.

Владелец машины обратился в полицию. Подозреваемый в угоне дал признательные показания, он ранее уже был неоднократно судим, в том числе за неправомерное завладение транспортным средством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).