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Происшествия / Преступление

В Великих Луках угонщик съездил в магазин на чужой машине и вернул её на место

18 июня 2020 года, 13:24

В городе Великие Луки мужчина угнал автомобиль, съездил на нём в магазин, и вернул владельцу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено 9 мая около 15:00. По версии следствия, 40-летний мужчина решил воспользоваться чужой машиной, чтобы побыстрее добраться до магазина. На улице Северной он увидел ВАЗ-2110 с ключом в замке зажигания. Съездив в магазин, мужчина поставил машину на прежнее место, после чего отправился домой.

Владелец машины обратился в полицию. Подозреваемый в угоне дал признательные показания, он ранее уже был неоднократно судим, в том числе за неправомерное завладение транспортным средством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).   

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