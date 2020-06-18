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Общество / Здоровье

Первый врач получил звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»

18 июня 2020 года, 12:49

Первый врач получил звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», которое недавно было введено в регионе. Награду губернатор Михаил Ведерников вручил 18 июня заведующей инфекционным отделением, врачу-инфекционисту Великолукской межрайонной больницы Елене Просовецкой, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Первый врач получил звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Также Михаил Ведерников наградил Почётной грамотой губернатора Псковской области заведующую пульмонологическим отделением Великолукской межрайонной больницы, врача-пульмонолога Ольгу Постульгину, а Благодарственным письмом администрации области врача-хирурга, заведующего операционным блоком Виктора Ногаля.

Кроме того, глава региона ознакомился с работой сосудистого центра Великолукской межрайонной больницы. «В прошлом году, когда президент нам помощь оказал, мы приняли решение сделать два кардиологических центра в регионе — в Пскове и в Великих Луках. Чтобы псковский центр обслуживал северную часть области, великолукский - южную», - напомнил губернатор.

Для медучреждения были приобретены ангиограф стоимостью более 60 млн рублей, два УЗИ-аппарата за 30 млн рублей Новое оборудование позволит оперировать и наблюдать пациентов на месте, без обращений в Псков. Как отметил заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Алексей Шибут, новое оборудование будет более мощным и с большим набором функций чем то, которое имелось в Великих Луках ранее.

«Новый ангиограф с более широкими возможностями, большей мощности, дополнительными функциями», - отметил Алексей Шибут. Он сообщил, что новый аппарат позволит качественно лечить патологии нижних конечностей, сосудов головного мозга, что позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Заведующий отделением также рассказал, что уже подобраны помещения для установки оборудования, пациентов из приёмного покоя будут сразу же на лифте поднимать для обследования и экстренного хирургического вмешательства. «Это особенно важно, когда отсчёт идёт на минуты», - подчеркнул Алексей Шибут.

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