Первый врач получил звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», которое недавно было введено в регионе. Награду губернатор Михаил Ведерников вручил 18 июня заведующей инфекционным отделением, врачу-инфекционисту Великолукской межрайонной больницы Елене Просовецкой, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Также Михаил Ведерников наградил Почётной грамотой губернатора Псковской области заведующую пульмонологическим отделением Великолукской межрайонной больницы, врача-пульмонолога Ольгу Постульгину, а Благодарственным письмом администрации области врача-хирурга, заведующего операционным блоком Виктора Ногаля.

Кроме того, глава региона ознакомился с работой сосудистого центра Великолукской межрайонной больницы. «В прошлом году, когда президент нам помощь оказал, мы приняли решение сделать два кардиологических центра в регионе — в Пскове и в Великих Луках. Чтобы псковский центр обслуживал северную часть области, великолукский - южную», - напомнил губернатор.

Для медучреждения были приобретены ангиограф стоимостью более 60 млн рублей, два УЗИ-аппарата за 30 млн рублей Новое оборудование позволит оперировать и наблюдать пациентов на месте, без обращений в Псков. Как отметил заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Алексей Шибут, новое оборудование будет более мощным и с большим набором функций чем то, которое имелось в Великих Луках ранее.

«Новый ангиограф с более широкими возможностями, большей мощности, дополнительными функциями», - отметил Алексей Шибут. Он сообщил, что новый аппарат позволит качественно лечить патологии нижних конечностей, сосудов головного мозга, что позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Заведующий отделением также рассказал, что уже подобраны помещения для установки оборудования, пациентов из приёмного покоя будут сразу же на лифте поднимать для обследования и экстренного хирургического вмешательства. «Это особенно важно, когда отсчёт идёт на минуты», - подчеркнул Алексей Шибут.