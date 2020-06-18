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Общество / Образование

Медики могут получить льготы при устройстве детей в сады Пскова

18 июня 2020 года, 11:37

Медицинские работники могут получить льготы при устройстве детей в дошкольные учреждения Пскова. Об этом сообщила глава города Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live 18 июня, добавив, что соответствующую законодательную инициативу поддержали депутаты на сессии Псковской городской Думы.

Медики могут получить льготы при устройстве детей в сады Пскова

Елена Полонская рассчитывает, что такая мера поддержки медиков распространится на весь регион. По её словам, документ уже находится на рассмотрении в Псковском областном Собрании.

«Необходимо помогать и создавать условия для медработников, чтобы они выходили на работу», - подчеркнула глава города. Она отметила, что врач будет работать с полной самоотдачей только когда, знает, что его ребёнок находится под присмотром и в безопасности.

Елена Полонская напомнила, что в связи с коронавирусом многие врачи не возвращались домой, чтобы не подвергать семьи опасности.

Также она анонсировала рассмотрение введение льгот для педагогических работников при устройстве детей.  

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