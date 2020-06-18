Медики могут получить льготы при устройстве детей в сады Пскова

Медицинские работники могут получить льготы при устройстве детей в дошкольные учреждения Пскова. Об этом сообщила глава города Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live 18 июня, добавив, что соответствующую законодательную инициативу поддержали депутаты на сессии Псковской городской Думы.

Елена Полонская рассчитывает, что такая мера поддержки медиков распространится на весь регион. По её словам, документ уже находится на рассмотрении в Псковском областном Собрании.

«Необходимо помогать и создавать условия для медработников, чтобы они выходили на работу», - подчеркнула глава города. Она отметила, что врач будет работать с полной самоотдачей только когда, знает, что его ребёнок находится под присмотром и в безопасности.

Елена Полонская напомнила, что в связи с коронавирусом многие врачи не возвращались домой, чтобы не подвергать семьи опасности.

Также она анонсировала рассмотрение введение льгот для педагогических работников при устройстве детей.