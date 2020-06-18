Налоговые каникулы для садоводов Пскова продлят на 2020 год

Налоговые каникулы для садоводов Пскова продлят до конца 2020 года. Соответствующий документ рассмотрят на следующей сессии Псковской городской Думы. Об этом шла речь на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по вопросам развития садоводческих товариществ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что в сентябре 2018 года гордума продлила налоговые каникулы для садоводческих товариществ и дачных некоммерческих объединений граждан на год, потом их пролонгировали на весь 2019 год. За этот период садоводствам было рекомендовано изыскать средства на проведение работ по уточнению границ земель общего пользования, межеванию и постановке их на кадастровый учет, что позволило бы садоводствам не платить за бесхозные земли и снизить налоговую нагрузку. Губернатор заметил, что в полной мере эти работы не проведены.

Михаил Ведерников поручил руководству региональной комиссии по садоводству до конца года продвинутся в решении кадастровых вопросов. Пилотным проектом в этом направлении станет садовое товарищество «Калиновщина».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил перевести незадействованные земли садоводств и прилегающие к ним дороги на баланс города. В этом случае у городских властей появится возможность привести в надлежащее состояние важные объекты инфраструктуры, например, отремонтировать дороги по программе «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния».

Кроме того, Александр Братчиков отметил, что участки, которые будут выведены из СНТ, можно будет предоставлять многодетным семьям и другим гражданам, имеющим право на такую социальную меру поддержки.

Михаил Ведерников поддержал эту инициативу.

«У вас впереди полгода. За это время вы должны каждый по своему направлению провести все необходимые работы. Чтобы уже со следующего года люди были освобождены от неадекватных налогов, поскольку продления каникул больше не будет», — заявил губернатор.