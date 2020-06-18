К первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса готовятся перейти в Псковской области

«В целом эпидемиологическая обстановка идёт на улучшение. Рассчитываем, что при сохранении аналогичной динамики сможем перейти к первому этапу снятия ограничительных мер», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

17 июня на заседании оперативного штаба по сохранению экономики глава региона говорил о планах по снятию ограничений в отношении предприятий, которые работают в сфере непродовольственной торговли, общепита, гостеприимства. При этом он подчеркнул, что каждый шаг будет сопровождаться комплексом обязательных предписаний Роспотребнадзора. «Все детали и окончательное решение будут озвучены на ближайшем заседании оперштаба, исходя из эпидемиологической ситуации на конец недели», - добавил губернатор.

Также он проинформировал о предстоящем утверждении общенационального плана по восстановлению экономики. «Многие обозначенные нами предложения нашли в нём своё отражение, и мы рассчитываем, что в своей финальной версии он предложит полновесный комплекс мер, которые действительно помогут быстро преодолеть сложный период», - сказал Михаил Ведерников.

«Ещё раз напоминаю, что сейчас самое главное – следование всем предписаниям Роспотребнадзора. Это важнейшее условие для восстановления экономики», - заключил губернатор.