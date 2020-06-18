Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Работа

К первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса готовятся перейти в Псковской области

18 июня 2020 года, 10:51

«В целом эпидемиологическая обстановка идёт на улучшение. Рассчитываем, что при сохранении аналогичной динамики сможем перейти к первому этапу снятия ограничительных мер», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

К первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса готовятся перейти в Псковской области
Михаил Ведерников
Фото пресс-службы администрации Псковской области

17 июня на заседании оперативного штаба по сохранению экономики глава региона говорил о планах по снятию ограничений в отношении предприятий, которые работают в сфере непродовольственной торговли, общепита, гостеприимства. При этом он подчеркнул, что каждый шаг будет сопровождаться комплексом обязательных предписаний Роспотребнадзора. «Все детали и окончательное решение будут озвучены на ближайшем заседании оперштаба, исходя из эпидемиологической ситуации на конец недели», - добавил губернатор.

Также он проинформировал о предстоящем утверждении общенационального плана по восстановлению экономики. «Многие обозначенные нами предложения нашли в нём своё отражение, и мы рассчитываем, что в своей финальной версии он предложит полновесный комплекс мер, которые действительно помогут быстро преодолеть сложный период», - сказал Михаил Ведерников.

«Ещё раз напоминаю, что сейчас самое главное – следование всем предписаниям Роспотребнадзора. Это важнейшее условие для восстановления экономики», - заключил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Налоговые каникулы для садоводов Пскова продлят на 2020 год
За сутки коронавирусом в Псковской области заболел 41 человек, а 40 - вылечились
В трёх очагах коронавируса в Псковской области выявили новые случаи заражения
У половины заболевших россиян нет симптомов коронавируса
Участок дороги 800 метров отремонтируют в Середкинской волости
Дмитрий Бугряков: Конституция и президент оставляют право выбора за народом
В «Газпром межрегионгаз Псков» прошло совещание по внедрению новой технологической платформы биллинга
Готовность школ к ЕГЭ проверили в Пскове
Ливни и грозы снова ожидаются в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Псковичей опять посчитали

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
17 июня 15:51

Псковичей опять посчитали

На этот раз в котлетах и пюре
Сегодня школьник - завтра предприниматель

Экономика / Я – социальный предприниматель
3 июня 10:59

Сегодня школьник - завтра предприниматель

Ученики псковской гимназии создают успешные бизнес-проекты
Каникулы для пострадавших

Экономика / Деньги
26 мая 16:53

Каникулы для пострадавших

Какие меры поддержки предлагают банки потерявшим доход из-за коронавируса бизнесменам и гражданам