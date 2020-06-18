За сутки коронавирусом в Псковской области заболел 41 человек, а 40 - вылечились

За сутки 17 июня в Псковской области коронавирусом заболел 41 человек, а вылечились 40. Такие данные опубликовал на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

«Ситуация на этой неделе значительно выправилась, но это, безусловно, не повод расслабляться», - констатировал глава региона.

Всего в области были подтверждены 2 тыс. 88 случаев коронавируса, выздоровели 679 человек, умерли 19.

Больше всего заражённых в Пскове (577), в Великих Луках (413), в Островском районе (171), в Псковском (144), в Великолукском (117) и Порховском (115). Меньше всего больных — всего три — в Усвятском районе.

С начала пандемии в Псковской области провели 34 тыс. 469 тестирований на коронавирус, за последние сутки были сделаны 702 исследования.