В трёх очагах коронавируса в Псковской области выявили новые случаи заражения

В трёх очагах коронавируса в Псковской области за последние сутки выявили новые случаи заражения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В частности, два заболевших добавились на Великолукском мясокомбинате, где завершено исследование всех контактных, два — в Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе и один в Порховской межрайонной больнице.

Всего с начала пандемии в Псковской области были выявлены 14 очагов коронавируса, по последним данным, действующими оставались шесть из них.