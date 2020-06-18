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Общество / Здоровье

В трёх очагах коронавируса в Псковской области выявили новые случаи заражения

18 июня 2020 года, 09:27

В трёх очагах коронавируса в Псковской области за последние сутки выявили новые случаи заражения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В частности, два заболевших добавились на Великолукском мясокомбинате, где завершено исследование всех контактных, два — в Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе и один в Порховской межрайонной больнице.

Всего с начала пандемии в Псковской области были выявлены 14 очагов коронавируса, по последним данным, действующими оставались шесть из них.

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