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Общество / Здоровье

У половины заболевших россиян нет симптомов коронавируса

17 июня 2020 года, 22:07

Почти у половины россиян, у которых выявили коронавирус, нет симптомов заболевания, пишут Известия со ссылкой на   главу Роспотребнадзора Анну Попову. Она  выразила надежду, что через месяц Россия может достигнуть самого низкого уровня ежесуточного выявления новых пациентов с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что количество новых пациентов ежедневно снижается, их уже меньше 8 тысяч в сутки.

По ее словам, положительная динамика отмечается практически во всех российских регионах. Количество субъектов, которые пока не показывают серьезного динамического снижения, осталось немногим больше десяти.


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