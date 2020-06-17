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Транспорт

Участок дороги 800 метров отремонтируют в Середкинской волости

17 июня 2020 года, 20:54

Участок в 800 метров отремонтируют в Середкинской волости на дороге, которая ведет от трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье на деревни Чужбино и Теребище, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ремонт центральной улицы в деревне Москота Карамышевской волости Псковского района уже завершили. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на средства федерального и областного бюджетов.

Также работы завершены еще на одном объекте в Псковском районе, который вошел в нацпроект БКАД благодаря экономии на торгах — это участок дороги Подосье — Заровенье (Камно) Завеличенской волости.

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