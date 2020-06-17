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Общество

Дмитрий Бугряков: Конституция и президент оставляют право выбора за народом

17 июня 2020 года, 19:11

Руководитель фракции «Единая Россия» в Пустошкинском районном Собрании депутатов, председатель штаба по поправкам к Конституции от партии «Единая Россия» Дмитрий Бугряков выразил свое отношение к предстоящему голосованию.

«Семья и дети – гарантия будущего России. В России немыслима ситуация, когда вместо святых слов «мама» и «папа» в семье будут говорить «партнёр № 1» и «партнёр № 2», - цитирует его районная газета «Вперёд». 

Он подчеркнул, что тема защиты прав соотечественников за рубежом актуальна для России: «Своих не бросаем».

«Чиновникам и депутатам необходимо запретить двойное гражданство и зарубежную недвижимость. Личная неприкосновенность судей не означает иммунитет в случае нарушений ими закона. Снятие ограничений для действующего президента на участие в будущих выборах: Конституция и президент оставляют право выбора за народом», - резюмировал Дмитрий Бугряков.


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