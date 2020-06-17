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Экономика

В «Газпром межрегионгаз Псков» прошло совещание по внедрению новой технологической платформы биллинга

17 июня 2020 года, 18:20

17 июня 2020 года в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» состоялось совещание по внедрению новой технологической платформы биллинга Группы «Газпром межрегионгаз», сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз». В мероприятии приняли участие представители Газпромбанка и ООО «Газпром межрегионгаз». На встрече обсудили текущие производственные вопросы, а также этапы реализации проекта.

Планируется, что новая система в регионе заработает в режиме промышленной эксплуатации уже в июле 2020 года. В результате физические абоненты получат возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн. Кроме того, будут запущены новые личные кабинеты и приложения для основных мобильных платформ. Биллинг также будет интегрирован с внешними системами, прежде всего государственными.

«Данное технологическое решение – большой шаг по пути цифровизации газоснабжения потребителей во всех регионах присутствия Группы «Газпром межрегионгаз». Отмечу, что новое программное обеспечение построено на современных веб-технологиях в первую очередь для удобства и комфорта абонентов в наших регионах присутствия», – рассказал руководитель проектной группы по внедрению новой технологической платформы биллинга Александр Затонских. 

СПРАВКА

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности, реализация проектов в области теплоэнергетики.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» (входит в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз») – поставщик природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Псковской области.

В «Газпром межрегионгаз Псков» прошло совещание по внедрению новой технологической платформы биллинга




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