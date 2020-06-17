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Общество / Здоровье

Готовность школ к ЕГЭ проверили в Пскове

17 июня 2020 года, 18:06

Начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 17 июня проверил готовность школ Пскова к проведению ЕГЭ, пишет Псковское агентство информации.

Так, в вечерней (сменной) общеобразовательной школе №1 он поручил нанести на асфальт у здания разметку, чтобы пришедшие на экзамен выпускники соблюдали социальную дистанцию перед заходом в учебное заведение.

Директор школы Наталья Алексеева рассказала, что первый экзамен состоится 3 июля. Выпускникам предстоит сдавать географию, её выбрал 21 ученик. В школе будут организованы два входа, на каждом установят информационный стенд.

Медицинский работник будет находиться в помещении школьного буфета.

Наталья Алексеева сообщила, что некоторые столы в кабинетах обозначат крестом, чтобы за ними не рассаживались выпускники, это позволит соблюсти социальную дистанцию во время экзамена, а также даст возможность выпускникам не использовать защитные маски. Тем не менее в каждом кабинете будет находится запас защитных масок и санитайзеров.

Наблюдателей на время экзаменов поместят в коридоры, они будут в масках.

Александр Седунов уточнил наличие в кабинетах систем видеонаблюдения. Директор заверила, что всё оборудование исправно.

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