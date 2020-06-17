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Происшествия / ЧП

Ливни и грозы снова ожидаются в Псковской области

17 июня 2020 года, 17:39

В Псковской области снова ожидаются ливни и грозы. Начало неблагоприятного природного явления прогнозируется в период до 19:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ливни и грозы снова ожидаются в Псковской области

Жителей региона предупреждают, что грозы будут сопровождаться кратковременным усилением ветра.

На 18 июня в прогнозе погоды также значатся грозы. Ожидаются также кратковременные дожди. Ночью будет от 13 до 18 градусов тепла, днём — от 28 до 33.

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