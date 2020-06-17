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Экономика / Работа

Часть псковских кафе и ресторанов не возобновят работу после пандемии

17 июня 2020 года, 17:20

Часть кафе и ресторанов в Псковской области не возобновят работу после снятия ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Аркадий Мурылёв в эфире проекта ПАИ-live.

Он процитировал псковского ресторатора Андрея Филатова, который считает, что нет смысла открывать объект, который уже на старте по всем просчётам будет убыточным. По словам бизнесмена, из 50 предпринимателей 15 не попали под меры поддержки, поэтому выходить из карантина им будет экономически невыгодно. Такие представители ресторанного бизнеса начали процедуру ликвидации.

Аркадий Мурылёв подчеркнул, что бизнес больше не может ждать. «Критическими датами назывались и 1 июня, и 15 июня. Некоторые уже увольняют людей. Я их понимаю, и, наверное, в части экономических соображений многие правильно делают», - сказал бизнес-омбудсмен.

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