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Политика / Выборы

Виталий Соловьёв: Не каждое поколение имеет возможность высказаться по изменениям в Конституцию

17 июня 2020 года, 16:21

«В жизни не каждого поколения предоставляется возможность всей нации, всему народу высказать свою позицию по основным изменениям в Конституцию», - заявил глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв в интервью газете «Новосокольнический край».

Виталий Соловьёв: Не каждое поколение имеет возможность высказаться по изменениям в Конституцию
Виталий Соловьёв

Он отметил, что с момента принятия Конституции в 1993 году Россия стала другой страной. «Мы живем сегодня в совсем другую эпоху. И если мы хотим двигаться дальше, менять страну к лучшему, нужно, чтобы и основной закон не сдерживал этих изменений», - сказал глава района.

Он подчеркнул, что сам изучил поправки в Конституцию и посоветовал это сделать каждому. По словам Виталия Соловьёва, поправки восстановят справедливость по отношению к человеку труда. «Там указано много важных моментов: защита человеческого труда, соцгарантии, запрет на однополые браки, доступная медицина и многие другие», - сказал глава района и добавил, что самой важной для него является норма о недопустимость действий, направленных на отчуждение территории России.

Также Виталий Соловьёв обратил внимание на поправку «во власти – только патриоты». «Если человек находится на госслужбе, то никаких счетов в заграничных банках и тем более гражданства быть не может. Успех России возможен в опоре на нашу культуру, которая является важнейшим ресурсом страны. Охрана ее – долг государства», - заявил Виталий Соловьёв.   

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