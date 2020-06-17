Псковская областная типография закрывается

Псковская областная типография будет закрыта, сообщает Псковское агентство информации.

«Распоряжение о ликвидации одного из старейших предприятий Пскова, безусловно, существует. В администрации области просчитывались разные варианты, но наш собственник принял такое решение», - сообщила исполняющая обязанности директора типографии Инга Тимофеева.

По её словам, сейчас на предприятии работают 27 человек, для них будут искать новую работу. «Есть ещё типографии. Кто-то сможет устроиться туда по специальности или применить себя в другой смежной сфере», - сказала Инга Тимофеева.

Она отметила, что вопрос трудоустройства сотрудников уже решается. «Работа будет идти по каждому сотруднику до тех пор, пока людям предложат что-то приемлемое», - заверила руководитель предприятия.

Список работников и рекомендации со стороны руководства типографии по трудоустройству каждого переданы в администрацию области, ведётся работа с председателем комитета по труду и занятости Псковской области Сергеем Аржаниковым.

«Понятно, что обидно и горько, но есть ещё к тому же и решение президента, что государственные и муниципальные предприятия будут содержаться только до 2023 года. Это политика государства, а не самодурство региональной власти», - заключила Инга Тимофеева.