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Происшествия / ЧП

Пенсионер пропал в Псковском районе

17 июня 2020 года, 15:02

В Псковском районе пропал 83-летний Алексей Петрович Владимиров. Он ушёл 15 июня около 13:00 из дома в деревне Шилово Карамышевской волости, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионер пропал в Псковском районе

На вид пропавшему мужчине 80 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, седые с лобной залысиной, лицо овальной формы, лоб высокий, глаза голубые, размер обуви 42.

Пенсионер был одет в коричневый жилет, темно-серые  брюки, в сине-белую рубашку в клетку, ботинки темного цвета и синюю кепку.  

Всех, кому что-либо известно и месте нахождения мужчины, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19 или по телефонам 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.

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