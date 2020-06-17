Торговые центры могут открыться в ближайшие недели в Псковской области

Торговые центры, объекты непродовольственной торговли, туризма и общепит которые больше всего страдают от действия ограничительных мер по коронавирусу, могут возобновить работу в Псковской области в ближайшие недели. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании по экономическим вопросам 17 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«К сожалению, возможность возобновить работу остается недоступной. Снять ограничения сегодня нельзя, но мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время возобновили работу. Часть - через неделю, часть - в конце месяца», - сказал глава региона.

Он выразил надежду, что в ближайшие две недели в эпидемической обстановке ничего экстраординарного не произойдёт.

Глава региона призвал пока изучить требования Роспотребнадзора и следовать предписаниям главного санитарного врача.