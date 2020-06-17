Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

На острове Залита заканчивают ликвидацию многолетней свалки

17 июня 2020 года, 13:40

Свалку заканчивают убирать на острове Залита. Как рассказали в компании «Экопром», на остров уже доставили песок, которым засыпят место, где она располагалась.

Работы по ее ликвидации подходят к концу. Свалка занимала площадь 1 500 кв.м, хлам оттуда не вывозился годами.

С острова уже транспортировали более 720 куб мусора, среди которого старая мебель, бытовые отходы, два автомобиля и даже водонапорная башня.

В рамках ликвидации свалки региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром» - оказал помощь областному управлению МЧС в доставке пожарной машины. 17 июня техника прибыла на барже, арендованной «Экопромом».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пенсионер пропал в Псковском районе
Торговые центры могут открыться в ближайшие недели в Псковской области
Водители жалуются на новую разметку на улице Коммунальной в Пскове
Служебная проверка будет проведена в Великолукской больнице
Елена Даньшова: С 1993 года многое изменилось и назрела необходимость изменения Конституции
Из-за ревности мужчина избил жену до смерти в Пушкинских Горах
Открыто движение по временному мосту через реку Шесть в Пушкиногорском районе
Ещё 51 человек заболел коронавирусом в Псковской области
11 случаев коронавируса подтверждены в Псковской психбольнице

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Аллергия или коронавирус?

Общество / Здоровье
16 июня 14:49

Аллергия или коронавирус?

Как понять, что происходит
Нарисовали поправки

Общество / Образование
16 июня 16:47

Нарисовали поправки

Каким псковские школьники видят главный документ страны
От Пушкина до исторической правды

Общество
16 июня 09:30

От Пушкина до исторической правды

Лидеры общественных организаций Псковской области о поправках в Конституцию