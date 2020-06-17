На острове Залита заканчивают ликвидацию многолетней свалки

Свалку заканчивают убирать на острове Залита. Как рассказали в компании «Экопром», на остров уже доставили песок, которым засыпят место, где она располагалась.

Работы по ее ликвидации подходят к концу. Свалка занимала площадь 1 500 кв.м, хлам оттуда не вывозился годами.

С острова уже транспортировали более 720 куб мусора, среди которого старая мебель, бытовые отходы, два автомобиля и даже водонапорная башня.

В рамках ликвидации свалки региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром» - оказал помощь областному управлению МЧС в доставке пожарной машины. 17 июня техника прибыла на барже, арендованной «Экопромом».