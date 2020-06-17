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Транспорт / Инфраструктура

Водители жалуются на новую разметку на улице Коммунальной в Пскове

17 июня 2020 года, 13:16

Водители жалуются на новую разметку на улице Коммунальной в Пскове, пишет Псковское агентство информации. На значительной части улицы появилась сплошная линия, в результате чего без разворота оказались невозможны повороты к крупным жилым микрорайонам, к медицинским и социальным учреждениям. Кроме того, приходится идти на нарушение водителям городских автобусов при заезде на площадку отстоя на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского.

Водители жалуются на новую разметку на улице Коммунальной в Пскове

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков отметил, что новая разметка создаёт пробку. «Напомню, пробки создаются в основном из-за светофоров. И получается, что сейчас людей специально направляют именно на пересечение с улицей Западной, где установлены светофоры. Теперь люди должны разворачиваться только на перекрёстке», - заявил он.

Другой активист движения Дмитрий Цопов убеждён, что новая разметка позволяет собирать дополнительные штрафы с водителей, но делает движение более безопасным. «С точки зрения безопасности – это правильно, от левых поворотов надо уходить. Но конкретно здесь такое решение неоправданно», – добавил он.

Начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов пояснил, что есть имеется проект организации дорожного движения, на основании которого УГХ обязано нанести разметку. «Это официальный документ, который утверждён и согласован», – подчеркнул он.

Николай Баринов сообщил, что вопрос о сплошной разметке на улицах Коммунальной, Маргелова и Рижском проспекте будет рассмотрен на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 22 июня. 

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