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Общество / Здоровье

Служебная проверка будет проведена в Великолукской больнице

17 июня 2020 года, 12:31

В Великие Луки направлена оперативная группа для проведения служебной проверки по жалобам на работу Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщил на своей странице в  Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Служебная проверка будет проведена в Великолукской больнице

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По его словам, уже поступили почти 200 жалоб на работу больницы и её главного врача.

«Особые вопросы вызывает организация работы поликлиники по забору анализов. Из-за некорректно сформированного графика несколько раз в неделю возникали ненормальные очереди, которые нарушают все возможные предписания и рекомендации Роспотребнадзора (да и здравый смысл в целом)», - отметил губернатор. 

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