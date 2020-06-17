Служебная проверка будет проведена в Великолукской больнице

В Великие Луки направлена оперативная группа для проведения служебной проверки по жалобам на работу Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, уже поступили почти 200 жалоб на работу больницы и её главного врача.

«Особые вопросы вызывает организация работы поликлиники по забору анализов. Из-за некорректно сформированного графика несколько раз в неделю возникали ненормальные очереди, которые нарушают все возможные предписания и рекомендации Роспотребнадзора (да и здравый смысл в целом)», - отметил губернатор.