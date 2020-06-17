Елена Даньшова: С 1993 года многое изменилось и назрела необходимость изменения Конституции

Депутат Псковского областного Собрания, директор великолукской школы № 12 Елена Даньшова считает, что необходимость внесения изменений в конституцию РФ назрела в связи с тем, что с 1993 года, когда она была принята многое изменилось: и государство, и ситуация в мире. Об этом парламентарий заявила в интервью газете «Великолукская правда. Новости».

«Статья 67-я серьезно дополнена и теперь ставит во главу угла историческую память, патриотизм, защиту Отечества, важность сохранения памяти предков, государственное единство Российской Федерации и защиту исторической правды. Эти моменты сейчас как никогда актуальны и необходимы. Поэтому очень важно, чтобы они были закреплены в основном законе страны», – отметила Елена Даньшова.

Важными считает она и поправки, определяющие детей, семейного воспитания важнейшим приоритетом государственной политики страны. «Здесь мы говорим об исконно русских традициях семейного воспитания, каждому ребенку необходима крепкая семья, а государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье», – пояснила депутат.

Ещё одно важное направление, по её мнению, социальная сфере. Елена Даньшова считает важным, что государство не умаляет значение здравоохранения и координирует вопросы оказания качественной и доступной медицинской помощи населению.

Кроме того, депутат выделила поправки, которые защищают трудовые права граждан. В Конституцию предлагается включить норму, которая гарантирует каждому работающему жителю страны минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. Раньше это положение было только на уровне федеральных законов, теперь предлагается его закрепить в Конституции страны, заметила парламентарий.