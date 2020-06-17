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Происшествия / Преступление

Из-за ревности мужчина избил жену до смерти в Пушкинских Горах

17 июня 2020 года, 10:49

В Пушкинских Горах 49-летний мужчина до смерти избил свою 50-летнюю супругу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Тело женщины с множественными ушибленными ранами головы обнаружили 11 июня во дворе одного из домов. По версии следствия, на почве ревности супруг погибшей ударом сбил женщину с ног, после чего стал бить кулаками и ногами в голову, также головой об землю. Женщина умерла на месте преступления в результате черепно-мозговой травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся расследование.

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