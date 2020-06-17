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Транспорт / Инфраструктура

Открыто движение по временному мосту через реку Шесть в Пушкиногорском районе

17 июня 2020 года, 10:28

В Пушкиногорском районе открыли движение по временному мосту через реку Шесть на дороге Пушкинские Горы — Захино — Барабаны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Открыто движение по временному мосту через реку Шесть в Пушкиногорском районе

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Длина временно моста составляет 20 метров, ширина проезжей части — 4,5 метра, оборудован тротуар, огороженный парапетом.

На этой неделе приёмку моста, который возводила компания «Автомобильные дороги Пскова» провела комиссия ГБУ ПО «Псковавтодор». Работы общей стоимостью 8 млн рублей выполнены в полном объеме и в срок.

Новый мост построили рядом со старым, который находится в аварийном состоянии. Движение по нему закрыто с 14 февраля. Мост будет капитально отремонтирован в 2021 году.  

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