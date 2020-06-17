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Общество / Здоровье

Ещё 51 человек заболел коронавирусом в Псковской области

17 июня 2020 года, 09:48

В Псковской области за сутки 16 июня выявили 51 новый случай коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Ещё 51 человек заболел коронавирусом в Псковской области

Он отметил, что в предыдущие двое суток добавились 95 и 63 заболевших. «Уже несколько дней в регионе нет трёхзначных цифр, и будем надеяться, что такая картина будет сохраняться и дальше», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Всего на данный момент в Псковской области подтверждены 2 тыс. 47 случаев коронавируса. Выздоровели 639 человек, умерли 19.

С начала пандемии в регионе провели 33 тыс. 767 тестов на коронавирус.  

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