Ещё 51 человек заболел коронавирусом в Псковской области

В Псковской области за сутки 16 июня выявили 51 новый случай коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в предыдущие двое суток добавились 95 и 63 заболевших. «Уже несколько дней в регионе нет трёхзначных цифр, и будем надеяться, что такая картина будет сохраняться и дальше», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Всего на данный момент в Псковской области подтверждены 2 тыс. 47 случаев коронавируса. Выздоровели 639 человек, умерли 19.

С начала пандемии в регионе провели 33 тыс. 767 тестов на коронавирус.