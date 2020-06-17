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Общество / Здоровье

11 случаев коронавируса подтверждены в Псковской психбольнице

17 июня 2020 года, 09:13

В Псковской областной психиатрической больнице подтверждены 11 случаев коронавируса, все они бессимптомные. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Все необходимые меры приняты, следим за ситуацией», - подчеркнул он.

11 случаев коронавируса подтверждены в Псковской психбольнице

Глава региона также остановился на ситуации на Великолукском мясокомбинате, где был выявлен очаг заболевания. По его словам, обследовать осталось 35 человек. Тестирование планируется завершить 17 июня.

«К настоящему времени основные очаги отработаны, и скоро некоторые можно будет считать неактивными», - проинформировал Михаил Ведерников.

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