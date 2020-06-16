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Экономика / Сельское хозяйство

Заготовка кормов началась в Псковской области

16 июня 2020 года, 21:52

В Псковской области началась заготовка кормов для скота. Сейчас общие запасы составляют по 0,7% кормоединиц или 3% от плана, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Уже заготовлены 7,6 тыс. тонн сенажа и 5,9 тыс. тонн силосной массы.

Заготовка кормов началась в Псковской области

Лучшие показатели пока у Великолукского района (59%), Псковского (11%), Новосокольнического (16%) и Опочецкого (6%).

Всего планируется собрать около 40 тыс. тонн сена, порядка 160 тыс. тонн сенажа и свыше 190 тыс. тонн силоса. Таким образом, будет заготовлено по 22,7 центнеров кормоединиц на условную голову скота. 

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