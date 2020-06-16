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Общество / Здоровье

60 коек для больных коронавирусом развернут в Островской больнице

16 июня 2020 года, 21:07

В Островской межрайонной больнице будут развернуты 60 коек для лечения больных коронавирусом. Об этом шла речь на совещании по эпидемической ситуации в регионе, которое 16 июня провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

60 коек для больных коронавирусом развернут в Островской больнице

Фото Дарьи Хватковой

Отмечалось, что открытие коек в Острове необходимо, чтобы расширить возможности госпитализации людей с коронавирусом и внебольничными пневмониями.

Председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко также проинформировала о перспективах развёртывая 50 коек в Псковской областной психиатрической больнице, где были выявлены случаи коронавируса.

Губернатор поддержал обе инициативы и дал поручение по перепрофилированию коек. Также он он призвал активизировать создание резервных мест, которые можно было бы задействовать при ухудшении ситуации.

Кроме того, губернатор дал поручение разобраться в ситуации, которая складывается в Великолукской межрайонной больнице, поскольку от пациентов и работников поступили более 70 обращений с просьбами проверить работу медучреждения. 

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