Число внебольничных пневмоний сократилось в Псковской области

В Псковской области за последнее время сократилось количество внебольничных пневмоний более чем на 20%. Об этом проинформировал главный санитарный врач региона на совещании у губернатора Михаила Ведерникова 16 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам главы псковского Роспотребнадзора, если положительная тенденция по внебольничным пневмониям сохранится, это позволит снизить нагрузку на сферу здравоохранения.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко добавила, что положительное влияние это окажет и на ситуацию с коронавирусом, потому что именно люди с пневмонией находятся в особой зоне риска.