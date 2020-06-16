Нестерук: Опасение вызывает ситуация с коронавирсом на Порховском водоканале и в Псковской психбольнице

«Опасения вызывают ситуация с Порховским водоканалом и ситуация в Псковской областной психиатрической больнице», - заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на совещании по коронавирусу у губернатора Михаил Ведерникова 16 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководитель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что в психиатрической больнице все пациенты переносят заболевание бессимптомно, персонал медицинского учреждения предпринял все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

Марина Гаращенко подчеркнула, что работники больницы обучены действиям при работе с заражёнными коронавирусом и могут пройти дополнительные курсы повышения квалификации.

Председатель Комитета по здравоохранению проинформировала о возможности организации лечебного стационара на базе больницы на 50 мест.

Александр Нестерук отметил, что всего в регионе были выявлены 14 очагов коронавируса, действуют из них шесть. При этом в некоторых из них за последние несколько дней новых случаев заражения не было, поэтому в ближайшие дни их можно будет считать завершёнными.